Champions, CR7 'avanti tutti insieme'

TORINO, 13 DIC - "Partita difficile, obiettivo raggiunto". Cristiano Ronaldo riassume così, sui social, la trasferta della Juventus, incappata ieri sera in una sconfitta indolore contro lo Young Boys. L'attaccante si è mosso bene, ma non è andato oltre al palo. "Avanti tutti insieme fino alla fine", aggiunge il portoghese commentando la foto della squadra in posa allo Stade de Suisse.