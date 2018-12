Giochi 26: Zaia, team sempre più forte

ROMA, 13 DIC - "È andata bene, siamo entrati nella fase operativa con la firma del primo documento per il Cio e questo è importante. La nostra è una squadra sempre più forte, siamo alle finali e quindi dobbiamo portare a casa questa candidatura". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. "Siamo coscienti dei presupposti di questa candidatura - ha aggiunto Zaia - poi provvederemo con le garanzie. Il Cio ci dà 980 milioni di dollari per questa partita, quindi qualcosa di buono in ogni caso riusciremo a farla".