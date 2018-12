L'uomoeilmare parla dell'America's cup

ROMA, 13 DIC - Torna il vento della Coppa America di vela con la Prada Cup. In questa della rubrica di Raisport L'uomoeilmare, curata come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, si possono ascoltare le voci di Max Sirena, skipper di Luna Rossa, e di Pierre Casiraghi, in occasione della presentazione ufficiale della Prada Cup a Montecarlo. A proposito di coppa, l'intervista esclusiva con Ernesto Bertarelli, patron di Alinghi - che per due volte si è aggiudicato il trofeo velico più ambito (2003, 2007) - e vincitore del Mondiale Extreme Sailing Series 2018. A completare la puntata, che andrà in onda alle 19,30 su RaiSport +HD e in replica oggi alle 23,25, la cronaca della vittoria di Giovanni Soldini con il trimarano Maserati nella Rorc Transatlantic Race, infine le immagini suggestive delle vele d'epoca di Viareggio.