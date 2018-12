Biathlon: Wierer vince sprint Hochfilzen

ROMA, 13 DIC - Dorothea Wierer ha vinto a Hochfilzen (Austria) la gara sprint, rafforzando la sua leadership nella classifica generale della Coppa del mondo di biathlon. L'azzurra ha preceduto di sei decimi la finlandese Kaisa Makarainen, che all'ultimo rilevamento era in leggero vantaggio. L'altoatesina è sempre più leader con 204 punti contro i 185 della rivale. Terza la russa Ekaterina Yurlova. E' il quinto successo in carriera della Wierer, il primo in assoluto in una gara sprint, il primo di questa stagione dopo due secondi posti (e il terzo nella staffetta mista). In una giornata straordinaria per l'Italia, Lisa Vittozzi sbaglia al primo poligono, ma resta in gara fino alla fine e negli ultimi 2,5 km sugli sci dà il tutto per tutto, scavalcando la polacca Hojnisz e arrivando a soli 9 decimi dalla Yurlova. Chiude quarta, stessa posizione occupata nella generale con 164 punti, appena uno in meno di Paulina Fialkova.