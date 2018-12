Salvini ad Atene per Milan-Olympiacos

MILANO, 13 DIC - Trasferta in Grecia da tifoso per il vicepremier Matteo Salvini. A quanto si apprende, il ministro dell'Interno, appassionato tifoso del Milan, è infatti atteso questa sera in tribuna allo stadio Karaiskakis di Atene, per assistere alla sfida di Europa League fra i rossoneri e l'Olympiacos, decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Sciarpa rossonera al collo, Salvini si è imbarcato nel pomeriggio su un volo per Atene dall'aeroporto di Bergamo, come testimoniano le foto pubblicate sui social dal alcuni tifosi.