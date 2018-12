Sampaoli nuovo allenatore del Santos

ROMA, 13 DIC - L'ex ct dell'Argentina Jorge Sampaoli è il nuovo allenatore del Santos. L'annuncio via Twitter arriva dal club brasiliano dove si è da poco dimesso il tecnico Cuca, per motivi di salute. "Il Santos e Jorge Sampaoli hanno trovato l'accordo dopo la nostra proposta fatta all'argentino per il posto di allenatore - è scritto nel testo -. Gli ultimi dettagli e la firma del contratto saranno formalizzati durante incontri previsti in questo fine settimana". Per Sampaoli sarà la prima volta alla guida di una squadra brasiliana. In precedenza ha vinto la Coppa America del 2015 con il Cile, e poi ha allenato il Siviglia prima di diventare ct della nazionale del suo paese, con cui è stato eliminato dalla Francia negli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018.