F1: Arrivabene, nel 2019 vogliamo titolo

MILANO, 13 DIC - "Nel 2018 abbiamo perso in semifinale, nel 2019 mi aspetto di vedere una squadra unita e determinata, che lotti non solo per arrivare in finale, ma per andare oltre e portare a casa il titolo". E' questo l'ambizioso obiettivo per il 2019 del Team Principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, a margine della consegna a Milano dei "Caschi d'oro 2018" e dei "Volanti Aci". "Dobbiamo capire - aggiunge Arrivabene - tutti insieme gli errori commessi. Dell'anno scorso buttiamo le vittorie e portiamo dietro le vittorie mancate, solo così si impara a migliorare. La perfezione in Formula Uno non esiste, mai nessuno è riuscito a vincere tutte le gare. Ma alla fine vince chi è meno imperfetto".