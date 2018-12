Eurolega: Fenerbahce-Milano 92-85

MILANO, 13 DIC - Impresa sfiorata in Eurolega per l'Ax Milano che perde solo in volata a Istanbul contro il Fenerbahce capolista, col punteggio di 92-85. Una prova gagliarda e orgogliosa per l'Olimpia che all'intervallo è addirittura pari (40-40) e riesce a stare a contatto fino a 2' dalla fine, quando una tripla dello scatenato James (31 punti e sei assist) riporta Milano a -2 (81-79). Ma Guduric, non certo il protagonista più atteso tra i turchi, completa la sua magica serata (20 punti complessivi) con due triple e due assist che spengono ogni velleità della squadra di Pianigiani. L'Olimpia infila la quarta sconfitta di fila (6-6) ma ritrova convinzione dopo il brutto ko di settimana scorsa contro Gran Canaria, il Fenerbahce si conferma la favorita numero uno per la vittoria finale.