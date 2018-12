Nba: Belinelli batte Gallinari

SAN ANTONIO, 14 DIC - Con 27 punti all'attivo LaMarcus Aldridge è stato il protagonista del successo di San Antonio su Los Angeles (125-87). Per gli Spurs è la quarta vittoria consecutiva, la più larga della stagione. Il contributo di Marco Belinelli è stato di 14 punti e si è così aggiudicato il 'derby' italiano con Danilo Gallinari, arrivato a 15. Per San Antonio anche i 21 punti di Rudy Gay ed i 14 di DeMar DeRozan, autore pure di sette assist. Per i Clippers Tobias Harris è stato il miglior realizzatore, con 17 punti. Non abbastanza per evitare il pesante ko, secondo di fila, il quarto nelle ultime cinque partite di Nba.