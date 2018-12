Allan, peccato per la Champions

NAPOLI, 14 DIC - "Ci è dispiaciuto uscire dalla Champions dopo un girone giocato così bene. Abbiamo sbagliato l'ultima partita, ora rituffiamoci nel campionato e regaliamo quattro vittorie ai tifosi da qui a fine anno" ha detto il centrocampista del Napoli Allan nel corso della presentazione del calendario 2019 del Napoli. "Ancelotti ci ha detto di stare tranquilli - ha detto - e di fare una bella prestazione a Cagliari per dimenticare Liverpool. In Champions abbiamo dato tutto, al momento del sorteggio tutti erano convinti che saremmo usciti e invece eravamo in lizza fino all'ultima giornata contro la finalista di Champions League e una squadra come il Psg che investe moltissimo per vincere in Europa".