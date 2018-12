Sci: sorella Gisin, Marc è stabile

VAL GARDENA (BOLZANO), 15 DIC - Le condizioni di Marc Gisin sono "stabili". Lo ha riferito, senza dare altri particolari, in zona traguardo Michelle Gisin, sorella di Marc ed anche lei atleta di coppa del mondo, che stava seguendo la libera sulla pista Saslong della Val Gardena ed ha assistito alla sua drammatica caduta. L'atleta, portato in ospedale a Bolzano con un elicottero, avrebbe ripreso conoscenza poco essere stato soccorso. Marc - un trentenne alto quasi due metri - e' fratello di Dominique e Michelle Gisin, entrambe atlete di coppa del mondo ed entrambe vincitrici di un oro olimpico: Marc invece non è' ancora riuscito a vincere in coppa.