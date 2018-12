Allegri,bene Juve,bisogna sporcarsi mani

TORINO, 16 DIC - "Quando c'è un po' di fango, bisogna sapersi sporcare le mani". Massimiliano Allegri usa questa metafora, su Twitter, per raccontare il derby della Mole, conquistato dalla Juve grazie al rigore realizzato da Ronaldo nella ripresa. "Bravi a ottenere un'altra vittoria in una partita che per tutto l'ambiente vale più di tre punti", aggiunge l'allenatore bianconero, alla quindicesima vittoria in sedici partite in questo inizio di campionato da record per la Juventus.