Golf: Rose chiude 2018 da n.2 del mondo

ROMA, 16 DIC - Nell'Indonesian Masters di golf Justin Rose spreca tutto e perde l'ultima possibilità di finire il 2018 da numero 1 al mondo. A Giakarta, nel torneo dell'Asian Tour il britannico, campione uscente, chiude al 17/o posto (282, -6) e fallisce l'ennesimo sorpasso in vetta all'Official world ranking nei confronti di Brooks Koepka. Che rimpianti per l'inglese. Che per spodestare ancora dal trono l'americano avrebbe potuto accontentarsi anche della 12/a piazza. E invece, dopo aver chiuso il 3/o giro in 4/a posizione, è letteralmente crollato nelle ultime 18 buche facendo registrare un parziale di 75 (+3), con un triplo bogey risultato poi fatale. In una rassegna che ha visto trionfare il thailandese Poom Saksanin (268, -20), 1/o davanti ai connazionali Panuphol Pittayarat (2/o con 271, -17) e Jazz Janewattananond (3/o con 273, -15). 'Medaglia di legno' per lo svedese Henrik Stenson, (4/o con 275, -13), tra i protagonisti dell'euro-trionfo in Ryder Cup.