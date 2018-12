Golf: trofeo Ryder Cup al 'Marco Simone'

ROMA, 16 DIC - Col trofeo ufficiale della Ryder Cup in bella mostra è iniziato al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro dell'edizione italiana della sfida Usa-Europa 2022, l'Open Day della Federazione Italiana Golf. La 5/a e ultima tappa 2018 della "Road to Rome 2022" è partita con una sfida Pro-am (squadre composte da 1 professionista e 4 dilettanti) che vede in campo, tra gli altri, Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Milan e del Napoli di Maradona, e gli attori Kaspar Capparoni e Davide Devenuto. Oltre ad alcuni player diversamente abili.