Roma-Genoa, ci sarà protesta Curva Sud

ROMA, 16 DIC - Niente cori e sventolio di bandiere per i primi 10 minuti di Roma-Genoa. La Curva Sud questa sera allo stadio Olimpico esprimerà così il proprio dissenso nei confronti di società e squadra giallorossa. Il settore caldo occupato sugli spalti dai romanisti ha annunciato lo sciopero del tifo con un comunicato in cui si spiega che "non chiediamo vittorie ma chiarezza e rispetto, quelli sì", elencando poi una serie di affermazioni pronunciate nel tempo dal presidente Pallotta, dal dg Baldissoni e dal ds Monchi mai confermate dai fatti secondo la tifoseria. "Siamo stanchi,non riusciamo più a tollerare questa situazione dopo anni di menzogne, proclami di vittorie a destra e manca, promesse mai mantenute. Una sfilza di menzogne che ha trasmesso negatività anche all'ambiente tecnico, allenatore e giocatori che hanno preso l'AS Roma come una squadra di passaggio e non come un punto d'arrivo. Visto il perdurare di tutto ciò, abbiamo preso la decisione di non tifare e non esporre striscioni nei primi 10' di Roma-Genoa".