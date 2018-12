Pulici: Inzaghi, perdiamo grande laziale

ROMA, 16 DIC - La Lazio, il suo presidente Claudio Lotito, il tecnico Simone Inzaghi, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Pulici, portiere della squadra biancoceleste che nel 1974 vinse il primo storico Scudetto. Attraverso una nota il club biancoceleste si unisce al dolore della famiglia. In conferenza stampa, io ricordo di Simone Inzaghi alla vigilia di Atalanta-Lazio: "Per noi è una brutta notizia appresa un quarto d'ora fa mentre eravamo a pranzo, tocca tutto il mondo Lazio e a me in particolare: io ho un ricordo bellissimo di lui, quando sono arrivato nel '99 era un dirigente sella Lazio, fu un punto di riferimento e una persona molto vicina allo spogliatoio. Mi ha aiutato nel mio inserimento, perdiamo un grandissimo laziale e un grandissimo uomo".