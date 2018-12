Spal: Semplici, creati presupposti gol

FERRARA, 16 DIC - Mister Semplici in agrodolce in sala stampa. Il punto fa classifica, la vittoria però manca tanto alla sua Spal. "Sul piano della volontà e dell'impegno nulla da rimproverare ai ragazzi. La prestazione è stata importante contro un Chievo in salute. Ho visto possesso palla, tiri e cross. C'è mancato il gol, non è poco ma i presupposti li abbiamo creati. E non dimentichiamo la traversa di Floccari. Non ho rimpianti per questa partita: se continuiamo così il successo arriverà. Per come s'erano messe le partite avremmo sicuramente voluto qualcosa in più con Cagliari e Genoa, però non stavolta col Chievo. Da questo 0-0 non traggo cose negative".