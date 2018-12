Levante-Barcellona 0-5, tripletta Messi

BARCELLONA, 16 DIC - Tre reti, più due assist, di Leo Messi hanno consentito al Barcellona di travolgere a domicilio (5-0) il Levante. Una vittoria che ha riportato i blaugrana in vetta alla Liga, con 3 punti di vantaggio sul Siviglia, che a sua volta aveva battuto 2-0 il Girona. Messi ha messo a segno le sue reti numero 18, 19 e 20 fra tutte le competizioni nella stagione in corso, dopo aver mandato a segno Luis Suarez. Già in svantaggio 4-0, il Levante ha perso Erick Cabaco al 76' per un cartellino rosso diretto per fallo su Dembele. Messi ha quindi imbeccato anche Pique per la 'manita' finale. Per l'argentino è la seconda tripletta stagionale, dopo i tre gol segnati contro il PSV Eindhoven in Champions League, a Settembre. Al terzo posto c'è l'Atletico Madrid, con 31 punti come il Siviglia. Quarto il Real Madrid a 29.