'Var?Toro penalizzato come Genoa a Roma'

ROMA, 17 DIC - "Con la Juve siamo particolarmente sfortunati". Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: "Una abbastanza evidente con Matuidi su Belotti, l'arbitro doveva andare a vedere la Var. Non siamo gli unici ad essere stati penalizzati, la stessa cosa anche per il Genoa a Roma e alla Roma era successo con l'Inter''. Se esiste la sudditanza psicologica? "Penso che ci sia ancora''.