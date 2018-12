1/a prova libera donne Gardena,Delago3/a

VAL GARDENA (BOLZANO), 17 DIC - L'austriaca Ramona Siebenhofer in 1.26.32 ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di Cdm donne di domani sulla pista Saslong di Val Gardena. Secondo tempo per la slovena Ilka Stuhec (+0.02) e terzo per l'azzurra Nicol Delago (+0.37), campionessa gardenese che evidentemente si trova a suo agio sulla pista di casa. Più indietro sono finite le altre azzurre con Francescsa Marsaglia (+0.97), Federica Brignone (+1.32) Elena Curtoni (+1.82) Anna Hofer (+2.28), Nadia Fanchini (+2.81) e Marta Bassino (+3.59). Alle 12.30 è prevista una seconda ed ultima prova cronometrata. Quella di domani sarà la prima volta delle ragazze jet sulla pista Saslong storicamente riservata ai maschi. La gara di domani insieme al Superg di mercoledì costituisce il recupero di quelle non disputate per mancanza di neve in Val d'Isere. Sulla Saslong le ragazze gareggiano su un percorso accorciato rispetto a quello tradizionale dei maschi.