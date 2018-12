Ghirelli,confronto sulle seconde squadre

FIRENZE, 17 DIC - La Lega Pro sta organizzando un confronto nella sede della Juventus sulla questione delle seconde squadre nel campionato Serie C. A dichiararlo il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli nel corso dell'assemblea in programma a Firenze, comunicandolo ai club presenti. ''Oggi doveva presente il presidente Agnelli che ho incontrato a Torino il 7 dicembre - ha spiegato Ghirelli - Ma per gli impegni in Uefa ha dovuto rimandare. Intanto ho raccolto il suo invito su una riflessione sulle seconde squadre, sui punti di forza e sulle criticità. Il confronto che stiamo organizzando sarà aperto anche ai club di Serie A interessati alla questione e vedrà anche la presenza di dirigenti del calcio internazionale. Dal confronto nascerà un tavolo tecnico dedicato alle seconde squadre e alla Lega Pro''.