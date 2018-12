Sorteggio Champions League, la Juve pesca l'Atletico Madrid e la Roma il Porto

Negli ottavi di finale di Champions League la Juventus affronterà l’Atletico Madrid, mentre la Roma se la vedrà con il Porto. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi in Svizzera a Nyon, quartier generale della Uefa.

I bianconeri giocheranno la partita di andata in Spagna e il ritorno all'Allianz Stadium. Atletico e Juventus si sono sfidate solo nella fase a gironi nella stagione 2014/15 (1-0 per i "Colchoneros" in Spagna e 0-0 a Torino). La squadra di Diego Simeone ha staccato il pass per gli ottavi arrivando seconda nel Gruppo A dietro al Borussia Dortmund.

La Roma, per parte sua, giocherà la partita d’andata in casa e il ritorno in Portogallo. Il Porto ha eliminato la Roma negli spareggi 2016/17 pareggiando 1-1 in casa e imponendosi 3-0 all'Olimpico. In precedenza le due squadre si erano sfidate in Coppa delle Coppe nel 1982, con i Dragoni vittoriosi 2-0 sia in casa che in trasferta.