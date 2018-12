Roma: Totti, Di Francesco ne verrà fuori

ROMA, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ribadisce tutto il sostegno della società al tecnico Di Francesco: ''E' l'allenatore della Roma cercheremo e lui in primis di portarci dove ci ha portato lo scorso anno e di ritrovare i risultati in campionato: siamo a due punti dalla quarta. Il mister deve essere bravo a trovare la soluzione migliore, è preparato e bravo. Sarà lui a tirare la squadra fuori da questa situazione noi gli diamo tutto l'apporto possibile''. Poi Totti dice la sua su Roma-Genoa: ''Era normale che tanti giocatori avessero paura di giocare con tutti contro, la nota lieta della serata è stata avere la rabbia e la determinazione''.