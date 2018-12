'Juve c'era prima Marotta e sarà dopo'

ROMA, 17 DIC - "La battuta su Marotta? Non è stata una battuta. E' stata un'affermazione in base a ciò che ha detto. La Juventus c'è stata prima di Marotta e ci sarà dopo di lui, come prima e dopo di me". Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved torna sulla frase detta sabato scorso prima del derby della Mole ("Marotta non è mai stato juventino"). "Io credo che ci siano due tipi di dirigenti - spiega Nedved -: quelli che possono andare a lavorare in tutte le squadre, poi ci sono altri che non andrebbero mai in altre squadre. L'ho detto solo per questo".