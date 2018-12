Rally: Campionesse GF Motori da sogno

ROMA, 17 DIC - Gara da sogno per le campionesse del Grande Fratello dei motori nel rally di Sperlonga. Elena Perazzani e Sofia Peruzzi hanno concluso con un brillante risultato la gara con una DR 1 ufficiale del Team LM Motorsport, premio per la categoria femminile della 5^ edizione di Rally Italia Talent 2018 che ha visto il record d'iscritti: 7.338. "Sono troppo felice - ha detto la Perazzani - vivere da protagonista un rally era stato sempre il mio sogno, che grazie a Aci Rally Italia Talent sono riuscita a realizzare. Sono davvero commossa, che dire, sono felice, felice, grazie, grazie" Un ringraziamento particolare a Marco Limoncelli, manager di banca di napoletano d'adozione, che ha messo a disposizione delle 2 ragazze la DR1 SR. Sponsor a supporto l'Amaro del Capo del Gruppo calabrese Caffo, mentre strategica è la partnership con l'Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani. Le iscrizioni per l'edizione 2019 sono aperte online in homepage sul sito homepage www.rallyitaliatalent.it.