Gomes, da Porto grande rispetto per Roma

NYON (SVIZZERA), 17 DIC - "Nutriamo un gran rispetto nei confronti della Roma". Cosi' Fernando Gomes, ex Scarpa d'Oro, oggi capo degli osservatori del Porto, ha commentato a Nyon, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà il suo club opposto ai giallorossi. "Certamente dover affrontare la Roma non e' un sorteggio agevole per noi - ha detto Gomes -. La squadra italiana e' indubbiamente forte. Certo, nell'estate di mdue anni fa il Porto elimino' la Roma nel preliminare ma non penso che questo precedente conti molto oggi". Secondo l'ex attaccante dei 'Dragoes', non esiste un favorito in questo confronto. "Molte cose possono cambiare in due mesi - ha commentato -, anche se noi siamo felici del momento che attraversa il Porto. Siamo primi in campionato e la squadra che ha fatto più punti nei gironi di Champions. Speriamo di continuare così".