Nonostante Gallinari, LA ko con Portland

LOS ANGELES, 18 DIC - L'ennesima prova concreta di Danilo Gallinari (22 punti, 13 dei quali nell'ultimo quarto) non è bastata a Los Angeles per evitare la sconfitta interna contro Portland (131-127), trascinata da Damian Lillard, autore di 22 dei suoi 39 punti in un terzo tempo dominato dai Trail Blazers che hanno schiantato i Clippers con un parziale di 42-28. Lillard ha contribuito con cinque dei suoi sei tiri da 3. C.J. McCollum ha aggiunto 27 punti e Jusuf Nurkic 20. Per Los Angeles Tobias Harris ha eguagliato Lillard con 39 punti, il debuttante Shai Gilgeous-Alexander ne ha messi a segno 24. I Clippers sono comunque incappati nel quarto ko consecutivo, il sesto nelle ultime sette gare. Tra i risultati degli incontri giocati nella notte spicca il 102-97 con cui Houston ha sconfitto Utah. In evidenza James Harden, che ha segnato 47 punti, contribuendo alla quarta vittoria di fila dei Rockets.