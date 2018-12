Mourinho esonerato dal Manchester United

MANCHESTER, 18 DIC - José Mourinho è stato esonerato dal Manchester United con effetto immediato. Il manager portoghese paga i deludenti risultati della prima parte della stagione. Il club in una nota pubblicata sul proprio sito "ringrazia Jose per il suo lavoro durante il periodo al Manchester United" e gli augura "il successo in futuro". Il tecnico portoghese era arrivato a Manchester nel maggio del 2016, ed all'Old Trafford ha vinto una FA Cup ed una Europa League.