Salernitana, si dimette Colantuono

NAPOLI, 18 DIC - Stefano Colantuono ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Salernitana. È quanto fa sapere la società campana con una nota pubblicata sul proprio sito. La decisione è arrivata dopo la sconfitta subita domenica a Carpi, la terza consecutiva per la squadra campana. "Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e la professionalità profusa, la società augura al tecnico le migliori fortune", il saluto del club a Colantuono. In attesa d'individuare il successore, la seduta di allenamento odierna nel ritiro di San Gregorio Magno sarà diretta dall'allenatore in seconda Roberto Beni.