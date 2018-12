Olimpiadi 2026: Bolzano si candida

BOLZANO, 18 DIC - La Provincia di Bolzano entra nel percorso di candidatura di Milano e Cortina per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026. Al presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher è stato dato mandato di firmare un accordo in tal senso con il Veneto e il Trentino. A copertura del 10 per cento delle spese necessarie alla candidatura è stato stanziato un importo di 116.937 euro. L'Alto Adige a tal fine metterebbe a disposizione il centro per il biathlon di Anterselva che nel 2020 ospiterà i Mondiali e pertanto sarà a norma, ha detto Kompatscher che ha sottolineato la natura di questa "candidatura rispettosa del territorio che non necessita di nuove opere faraoniche". L'accordo con Veneto e Trentino, che avrà validità sino al 30 giugno 2019, mette nero su bianco la partecipazione della Provincia di Bolzano alla governance del processo di candidatura, e, qualora l'Italia battesse la concorrenza svedese (Stoccolma), suddivide le 10 discipline olimpiche sui 3 territori.