Aumento tesserati,Malagò 'numeri record'

ROMA, 18 DIC - Aumentano i tesserati nello sport italiano arrivando alla quota record di 4 milioni e 703 mila, pari al 9,6% della popolazione italiana. Lo ha annunciato oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presentando i 'numeri dello sport 2017'. "Mai ci sono stati numeri così - sottolinea -. Non abbiamo mai avuto un numero così alto di tesserati e siamo tornati a crescere anche nel conto delle società. Gli sport che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori nel numero dei tesserati sono il tennis, l'atletica leggera, il badminton e la ginnastica". Secondo la ricerca curata dal Centro studi e osservatori statistici per lo sport di Coni Servizi, lo sport più praticato in Italia resta il calcio con oltre 1 milione di atleti e una quota del 23,8% sul tesseramento nazionale, oltre a mantenere il primato anche per quanto riguarda il numero delle società sportive affiliate (circa 13 mila). Al secondo posto per tesserati il tennis (373 mila atleti, 8,4%), seguito dalla pallavolo (332 mila atleti, 7,5%).