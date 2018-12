Juve al lavoro, Khedira torna in gruppo

TORINO, 18 DIC - Torna in gruppo Sami Khedira nella Juventus che ha cominciato la preparazione alla partita casalinga di campionato contro la Roma. Lo rende noto il club bianconero sul suo sito internet. Ancora out, invece, Cancelo, operato nei giorni scorsi, Cuadrado e Barzagli, per i quali occorrerà attendere il 2019 per rivederli in campo.