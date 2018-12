Moratti, sarò sempre vicino a Mourinho

MILANO, 18 DIC - "Sono affezionato a Mourinho, sarò sempre vicino a lui ma abbiamo un allenatore che deve dimostrare ancora la sua bravura e quindi lasciamolo lavorare", dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti alla festa di Natale dell'Inter. ''A Natale - aggiunge - ci si riempie di speranze anche per l'anno che verrà. Dimentichiamo le ultime disavventure che però possono servire come esperienze''. Icardi? ''E' uno determinante per la squadra''. E sulla riservatezza nelle trattative di rinnovo contrattuale, Moratti rinvia al club: ''Il silenzio e' necessario ma ora loro sapranno come gestire il tutto''. Sul gap fra Inter e Juventus, Moratti risponde: 'L'Inter deve puntare a quello che le è rimasto. Tornare in Champions, andare avanti in Uefa''.