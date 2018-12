Marotta,torna Mourinho? penso a presente

Milano, 18 DIC - "In questo momento dobbiamo pensare all'Inter del presente, non al passato: ci spiace del suo esonero". Cosi' l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta commenta l'esonero di Jose' Mourinho. Piena fiducia a Spalletti e gia' il pensiero rivolto a potenziare la rosa. nell'elenco dei possibili acquisti, c'e' Trincao: ''Il management segue le linee guida che la proprietà detta, ovvero voler vincere. Ciò si tramuta in operazioni concrete che porteranno ad ingaggiare alcuni giocatori, la rosa va puntellata in alcuni settori, ma è forte. Trincao sono certo che Ausilio lo abbia nel suo taccuino, è un giocatore bravo e se riusciremo entreremo anche noi in questa trattativa".