F1:Lauda a Merzario, 'va molto meglio'

ROMA, 18 DIC - Scoop in diretta a Paddock tv su La6, Arturo Merzario parla al telefono con Niki Lauda. L'ex campione del mondo e ora uomo simbolo della Mercedes di oggi, sta bene ed è tornato a Ibiza per la convalescenza dopo 5 mesi in ospedale per un trapianto polmonare. "Grazie a tutti per il vostro affetto - ha detto Lauda - ora sto recuperando e dopo cinque mesi di ospedale ora va molto meglio". Voce squillante e non troppo affaticato. "Niki sei tornato nel mondo dei vivi. Ti faccio tanti auguri, non solo per il mondiale vinto ma per l'uomo che ha superato anche questa prova difficile ", ha replicato l'ex pilota di F1 Merzario, passato alla storia anche e soprattutto per aver salvato la vita a Niki Lauda nell'incidente occorso all'austriaco sulla pista del Nürburgring, circuito su cui peraltro l'italiano ha più volte primeggiato.