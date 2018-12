United sceglie Solskjaer fino a giugno

ROMA, 19 DIC - Ole Gunnar Solskjaer è il nuovo allenatore del Manchester Unuted, dopo il licenziamento di José Mourinho. Il norvegese, come riporta il sito ufficiale del club, guiderà la squadra fino alla fine della stagione 2018/19. Solskjaer, ex attaccante dei 'Red devils', avrà al proprio fianco un altro ex, Mike Phelan, che aveva lavorato assieme ad Alex Ferguson, storico tecnico dello United. Il nuovo allenatore esordirà contro il Cardiff sabato prossimo in Premier.