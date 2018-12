Frosinone: via Longo, Baroni allenatore

ROMA, 19 DIC - Marco Baroni, 55 anni, è il nuovo allenatore del Frosinone. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe. Baroni prende il posto di Moreno Longo, che la società "ringrazia", assieme ai "suoi collaboratori per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro professionale". Fatale a Longo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato in casa contro il Sassuolo e il penultimo posto in classifica. Longo in primavera aveva riportato il Frosinone in Serie A.