Sci: Nadia Delago vince in Coppa Europa

ZAUCHERSEE (AUSTRIA), 19 DIC - Nadia Delago, sorella minore di Nicol arrivata seconda ieri nella discesa di Coppa del mondo di Val Gardena, ha vinto la discesa valida per la Coppa Europa a Zauchersee, con il tempo di 1'05"53. Secondo posto per la svizzera Juliana Sutter in 1'06"32 e terzo per l'austriaca Johanna Greber in 1.06.49.