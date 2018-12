Sci: SuperG in Val Gardena alla Stuhec

VAL GARDENA (BOLZANO), 19 DIC - Dopo il successo di ieri in discesa, la slovena Ilka Stuhec ha vinto (1'31"87) anche il SuperG di Coppa del mondo in Val Gardena, recupero di quello non disputato in Val d'Isere. A 28 anni è la sua nona vittoria in carriera per lei. Secondo posto ex aequo (1'31"92), in un gara disputata sul filo dei centesimi, per Tina Weirather del Liechtenstein e l'austriaca Nicole Schmidhofer. Per l'Italia non è invece riuscita a ripetersi la gardenese Nicol Delago, seconda ieri e oggi 18/a (1'32"95). La migliore azzurra è stata a sorpresa Francesca Marsaglia, sesta (1'32"16) nonostante il pettorale 30. Nadia Fanchini ha chiuso 17/a (1'32"94). Poi, ci sono Federica Brignone (1'33"02), Anna Hofer (1'33"23) ed Elena Curtoni (1'33"31). La Coppa del mondo di sci donne passa ora in Francia, a Courchevel: venerdì slalom gigante con Federica Brignone e sabato slalom speciale, le ultime gare prima della breve pausa natalizia. A Courchevel torneraà in lizza anche la statunitense Mikaela Shiffrin.