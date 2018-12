Gravina: «La B sarà a 22 squadre» e la beffa per il Catania è servita

Alla fine il Catania rischia di essere beffato due volte con la vicende l format della serie B. La serie cadetta infatti torna a 22 squadre, come ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio federale. E' come se questi quattro mesi fossero serviti – ma è ovviamente solo una coincidenza – a mortificare le ambizioni del club rossazzurro che ha toccato con mano il sogno del ripescaggio in serie B, che ha subito il discusso diktat dell'allora commissario della federazione Roberto Fabbricini che ha imposto la B a 19 squadre e che ora vede invece passare la proposta di riportare la seconda serie a 22.

La proposta, che dovrà essere approvata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, prevede 3 promozioni dalla B alla A e 4 retrocessioni dalla B alle C. Dalla terza serie invece 4 promozioni, di cui 3 dirette prima dei playoff, e 8 retrocessioni, di cui 2 dirette per i gironi A e B, 6 dai playout per ogni gruppo. Le altre 3 squadre che mancano pwer arrivare a quota 22 saranno, invece, individuate attraverso i ripescaggi.

“Quando non c’è consenso – ha detto Gravina - valgono le regole scritte e quelle attuali sono chiare: l’articolo 49-50 dice quelle che sono le squadre che devono comporre le categorie. Se non cambiamo accordo il format resta a 22. La B a 19 squadre è stata voluta da Fabbricini eccezionalmente per questa stagione. E quindi, se non ci sarà una modifica dell’articolo 50, la B resterà a 22″.

Con il Catania le beffate sono anche Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana che questa estate hanno tenuto sotto scacco la giustizia sportiva per vedersi riconosciuto un diritto previsto dagli statuti e dai regolamenti. Poi i pronunciamenti dei tribunali sportivi, dei comitati di garanzia, dei Tar che hanno fatto sì che tutto si perdesse nelle nebbie del diritto sancendo di fatto la beffa: la serie B che è durata a 19 squadre giusto il tempo per mortificare le ambizioni del Catania.