Ex Inter Murillo a un passo dal Barça

ROMA, 19 DIC - Il difensore colombiano Jeison Murillo, ex Inter, è a un passo dal Barcellona. Lo riferiscono il 'Mundo Deportivo' e l'emittente RAC1, certi del fatto che sarà proprio questo giocatore il rinforzo difensivo chiesto dall'allenatore blaugrana Ernesto Valverde per il mercato di gennaio. Murillo è anche in possesso di passaporto spagnolo, e quindi tesserabile come comunitario. Attualmente è al Valencia, dove però ha poco spazio, visto che in questa stagione, tra campionato e Coppe, è sceso in campo solo tre volte. Ma al Barcellona piace e quindi la trattativa è in dirittura d'arrivo., con la formula del prestito con opzione di acquisto a partire da luglio. Arrivato in Spagna a 19 anni, prima di andare in Italia all'Inter, Murillo ha giocato anche per Granada (i Pozzo erano proprietari del cartellino), Cadice e Las Palmas.