Valente: Su scommesse Governo conferma

ROMA, 19 DIC - "Le sponsorizzazioni legate alle scommesse? Rimane tutto come sul Decreto dignità, quindi con il divieto già da gennaio, perché è una questione che il Governo ha voluto portare avanti e quindi non intende retrocedere. Per noi la salute delle persone è più importante". Così il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Foro Italico.