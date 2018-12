Sci: gigante Saalbach, vince Kranjec

SAALBACH (AUSTRIA), 19 DIC - Sulle nevi di casa,a Saalbach, non ha vinto il campionissimo Marcel Hirscher che, dopo i successi a ripetizione, non è neppure salito sul podio del Gigante di Coppa del Mondo dove ha chiuso al sesto posto. Ha vinto il croato Zan Kranjec - 26 anni e primo successo in carriera - in 2.50.08 davanti allo svizzero Loic Meillard in 2.50.27 e al francese Mathieu Faivre in 2.50.58. Miglior azzurro e' stato Luca De Aliprandini 9/o in 2.51.56. Poi Manfred Moelgg 11/o in 2.52.47 e Andrea Ballerin 16/ in 2.53.07 - 27/o dopo la prima manche e miglior tempo nella seconda - mentre Riccardo Tonetti e' finito fuori per un errore a ridosso del traguardo. Domani e' in programma uno slalom speciale, recupero di quello non disputato in Val d'Isere.