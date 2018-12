Coni: Malagò,trattare ma con punti fermi

ROMA, 19 DIC - Sulla riforma del Coni "c'è spazio per trattare, ma ci sono anche dei punti fermi. C'è grande disponibilità a confrontarsi: un conto poi sono le parole e un altro i fatti". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al Foro Italico. "Se il Coni sarà ridimensionato? Non penso quello - aggiunge Malagò - penso altre cose, ma che mi sembra giusto far presente quando questa storia avrà una fine, nel bene o nel bene, compresi gli aspetti tecnici attuativi che non sono ancora ben definiti".