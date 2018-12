Sci:C.Europa,Razzoli secondo a Obereggen

OBEREGGEN (BOLZANO), 19 DIC - A Obereggen incoraggianti segnali di rinascita per una stella olimpica azzurra. E' quella di Giuliano Razzoli che dopo aver dominato la prima manche ha chiuso al secondo posto il classico slalom prenatalizio di Coppa Europa nella splendida località altoatesina a 20 km di auto da Bolzano. Davanti all'azzurro, campione olimpico nel 2010 a Vancouver, per soli 18 centesimi, si è piazzato il croato Istok Rodes con il tempo complessivo di 1'40''73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega (1'41''14), mentre l'altro azzurro Alex Vinatzer è fuori nella seconda manche. ''Sono stati tre anni duri dopo la rottura del ginocchio, ma adesso non ho problemi - avverte Razzoli - Sto cercando di risalire e la mia risalita passava da Obereggen, la gara più importante per me in questa stagione, qui dove mi sento praticamente a casa. Alla fine non ho forzato perchè volevo portarla in fondo. Questa di Obereggen è una tappa della mia risalita, è una mezza Coppa del mondo, è la più bella gara della Coppa Europa".