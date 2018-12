Golf: Molinari, penso a Tokyo 2020

ROMA, 19 DIC - "E' stato un anno indimenticabile, ricco di soddisfazioni inimmaginabili". Francesco Molinari dallo Stadio Olimpico di Roma torna a parlare così il suo 2018 d'oro che lo ha visto affermarsi in Europa e nel mondo, con il trionfo in Ryder Cup che lo ha consacrato come uno dei migliori golfisti del momento. Nei pensieri dell'azzurro (premiato con il Collare d'Oro) la voglia di migliorarsi ancora e nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020. "I Giochi - ha aggiunto Molinari - sono certamente nei miei pensieri anche se ancora troppo lontane. Prima c'è da affrontare il 2019 che inizierà dalle Hawaii". Umiltà, sacrificio e voglia di stupire sono le caratteristiche principali dell'azzurro, che ammette: "Sono un privilegiato. Faccio uno sport che mi piace e diverte. Finché sentirò il fuoco dentro continuerò a giocare".