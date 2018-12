Gestore Capannelle, da 2019 stop a corse

ROMA, 19 DIC - Lo storico ippodromo romano di Capannelle è a un passo dalla chiusura: HippoGroup, ente che gestisce l'impianto. ha infatti annunciato che non avvierà l'attività delle corse nel 2019. "Vista - scrive Hippogroup, in una nota - la posizione assunta dall'Amministrazione di Roma Capitale sul canone di concessione, quantificato retroattivamente in oltre 2 milioni e mezzo annui, e alla durata del rapporto concessorio del comprensorio, ha informato il Comune dell'insorta insussistenza delle proprie condizioni di continuità aziendale".