Il Frosinone va male e il presidente dà la colpa al Palermo

"E' finito il campionato il 16 giugno ma la vicenda del Palermo ha condizionato le scelte della società fino al secondo grado di appello. E il giorno 8 luglio siamo partiti per il ritiro".

Lo ha detto il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe che nel corso di una conferenza stampa ha presentato il nuovo allenatore Marco Baroni, chiamato a sostituire l’esonerato Moreno Longo. Il numero 1 del club ciociaro, per spiegare i motivi che hanno portato alla decisione di licenziare il tecnico che aveva riportato la squadra in A, fa riferimento alla lunga battaglia combattuta nei tribunali sportivi (e non) con il club rosanero, dopo l’infuocata finale di ritorno dei playoff promozione dello scorso campionato di Serie B.