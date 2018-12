Balata, gravina mantenga promesse su B

MILANO, 19 DIC - "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale, va operata una riduzione" delle squadre di Serie B "efficace dalla prossima stagione". E' il messaggio del presidente della Lega B, Mauro Balata, al suo omologo della Figc, Gabriele Gravina. "Il 10 o l'11 gennaio in assemblea prenderemo decisioni importanti da portare in consiglio federale", ha detto Balata, ribadendo che la Lega B "è culturalmente contraria ai ripescaggi: per eventualmente reintegrare gli organici servono criteri precostituiti, non valutazioni discrezionali".