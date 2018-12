Nuoto: a 23 anni lascia Missy Franklin

NEW YORK, 19 DIC - L'olimpionica statunitense del nuoto Missy Franklin ha annunciato il ritiro dall'agonismo a solo 23 anni a causa di problemi fisici. A costringerla a questo passo un acuto e persistente dolore ad una spalla che non la abbandona da mesi, impedendole di allenarsi con continuità. "Non è una fine, ho deciso di prendere questo momento come un nuovo inizio", ha scritto sui social la giovane campionessa nell'annunciare la sua scelta. Franklin aveva fatto il suo ingresso trionfale tra i grandi del nuoto a soli 17 anni, quando vinse ben quattro medaglie d'oro ai Giochi olimpici di Londra (100 e 200 dorso, 4x100 mista, 4x200 sl), diventando la prima donna in tutti gli sport a raggiungere tale risultato in una sola edizione delle Olimpiadi. Un altro oro lo vinse quattro anni dopo a Rio, ma solo nella staffetta 4x200 stile. Lo scorso fu costretta ad operarsi ad entrambe le spalle per problemi ai tendini, intervento che però non mise fine ai continui dolori.